In den letzten beiden Börsentagen ist die Tesla-Aktie um 9,5% gestiegen, von 180 auf 196,59 Dollar. Natürlich sind die großen Aktienindizes gleichzeitig auch gestiegen. Der Nasdaq als Benchmark für die Tesla-Aktie stieg allerdings nur gut 3%.

Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100€

Nach dem üblen Kursverfall der letzten sechs Monate

Dieser Gesamtmarkt-Anstieg wird wohl vorgestern der Auslöser für die Trendumkehr in der Tesla-Aktie gewesen sein. Denn aufgrund ständig schlechter Nachrichten fiel die Aktie seit Dezember 2018 von 378 auf 177 Dollar Anfang dieser Woche. Elon Musk hat für sein Baby zwar gerade erst 2 Milliarden Dollar frisches Geld vom Kapitalmarkt geholt. Aber er verwies in einem Memo an die Mitarbeiter auch gleich darauf, dass Tesla höllisch schnell (unsere Formulierung) Geld verbrenne. Die Kosten müssten dramatisch gesenkt werden. Dies ließ die Aktie weiter fallen, bis Anfang dieser Woche.

Man bedenke mal. Von 378 auf 177 Dollar in sechs Monaten, das ist eine verdammt heftige Verluststrecke. Daher war die Aktie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...