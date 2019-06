Frankfurt am Main (ots) - Mit Unterstützung namhafter Unternehmen aus verschiedenen Branchen lobt "The Early Editors Club" (TEEC), ein Netzwerk für Journalisten und Wirtschaftsvertreter zum Informationsaustausch und zur Förderung des Qualitätsjournalismus, jährlich den DEUTSCHEN JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen (djp) aus. Die Frist für Einreichungen durch Journalisten und Empfehlungen durch Leser auf www.djp.de endet für die 13. Ausschreibung 2019 am 15. Juli.



Prämiert werden herausragende Print- und Online-Beiträge zu Themen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt. Sie müssen zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019 erschienen sein. 66 hochrangige Juroren aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft bewerten alle Beiträge, darunter Chefredakteure und Ressortleiter fast aller führenden deutschsprachigen Printmedien für Wirtschaftsthemen, renommierte Institutsdirektoren und Hochschulprofessoren sowie die Preisträger des Vorjahres. Ausgelobt werden 2019 Preise für die Themengebiete Bildung & Arbeit, Innovation & Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik, Weltwirtschaft, Bank & Versicherung sowie Vermögensverwaltung. Hinzu kommt der djp Offenes Thema für Artikel aus anderen Wirtschaftsbereichen.



Zum Kreis der djp-Partnerunternehmen gehört in diesem Jahr erstmals die BASF SE, die ab 2019 die Ausschreibung des "djp Innovation und Nachhaltigkeit" unterstützt. Die weiteren djp-Partner sind Daimler, DWS, HSBC Deutschland, die Pictet-Gruppe und Randstad.



Anonymisiertes Juryverfahren



Die Juroren erhalten alle Wettbewerbsbeiträge in anonymisierter Form. Je Themengebiet nominieren sie bis zu sechs Artikel, und zwar drei aus der Kategorie tagesaktuelle Medien und drei aus periodischen Medien. Von diesen sechs Beiträgen prämieren sie einen mit dem djp. Zugelassen sind alle journalistischen Textgattungen, von Kommentar und Glosse über Exklusivmeldungen, ausführliche Reportagen und Analysen bis hin zu großen Titelgeschichten, Serien und Interviews.



Das Gesamtpreisgeld 2019 beträgt 36.000 Euro. Für jedes der sieben Themengebiete sind 5.000 Euro ausgelobt: 2.500 Euro für den Preisträger und je 500 Euro für bis zu fünf weitere Nominierte. Hinzu kommen 1.000 Euro für einen Sonderpreis "Fintech". Ein Fünftel der Preisgelder fließt an gemeinnützige Zwecke: Die Preisträger und Nominierten erhalten neben ihrer persönlichen Prämie das Recht, eine gemeinnützige Organisation zu benennen, die die djp-Partner daraufhin mit einer Spende unterstützen. Seit der ersten djp-Verleihung 2007 wurden so insgesamt 122.500 Euro an 177 Organisationen ausgezahlt.



Preisverleihung und djp-Party am 26. September in Frankfurt



Zur Bekanntgabe der Preisträger findet am Donnerstag, den 26. September 2019, in Frankfurt am Main "die journalistenparty" statt, zu der wieder mehr als 200 Gäste erwartet werden. Eintrittskarten für das jährliche Top-Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftspresse können online auf www.djp.de bestellt werden. Journalisten haben freien Eintritt, für Wirtschaftsvertreter gilt ein Frühbucherrabatt bei Kartenbestellung bis zum 15. August.



Die Juryentscheidungen werden schrittweise veröffentlicht. Am 12. September werden die Namen der Journalisten bekannt gegeben, die mit mindestens einem Beitrag die Finalrunde erreichen. Ab dem 19. September sind auf www.djp.de diejenigen Artikel einsehbar, die die Jury für den djp nominiert. 2018 nahmen 409 Journalisten mit 475 Artikeln aus 90 Medien teil. Gefördert wird der djp von E.ON, der Fidor Bank, Frankfurt Main Finance, news aktuell, Business Wire, rheinmaintv und der K&K Verlagsanstalt.



OTS: djp - Deutscher Journalistenpreis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67573 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67573.rss2



Pressekontakt: Volker Northoff The Early Editors Club (TEEC) Frankfurt/Main Telefon: 069 / 40 89 80-00 Telefax: 069 / 40 89 80-10 E-Mail: info@early-editors.de