Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma wird den geplanten Aktiensplit, bei dem jede bestehende Aktie in 10 neue Aktien getauscht wird, am 10. Juni umsetzen. Alle formellen Voraussetzungen für den Split im Verhältnis 1 zu 10 seien erfüllt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 23. Mai in das Handelsregister des Amtsgerichts Fürth eingetragen, teilte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit. Ab 10. Juni werden somit Aktionäre der Puma SE neun zusätzliche Aktien für jede gehaltene Aktie erhalten. Es wird erwartet, dass sich der Marktpreis je Aktie dementsprechend anpasst. Derzeit kostet eine Puma-Aktie etwa 543 Euro.

Das Management des Unternehmens hat sich zu diesem Aktiensplit entschlossen, um das Investment in Puma für Kleinaktionäre attraktiver zu machen und damit die Aktionärsbasis zu erweitern. Puma hatte die Pläne im März angekündigt. Diese waren von der Hauptversammlung im Mai abgesegnet worden. Das OK der Hauptversammlung bedingt, dass nach der Eintragung ins Handelsregister automatisch jede bestehende Aktie gegen 10 neue Aktien ausgetauscht wird.

Für die Beteiligungsverhältnisse der Aktionäre an der Gesellschaft ergeben sich dadurch keine Änderungen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2019 09:37 ET (13:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.