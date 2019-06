Die Aktien der großen deutschen Immobilienunternehmen stehen am Donnerstag auf breiter Front unter Druck. Medienberichten zufolge will Berlin ein Gesetz verabschieden, das Mieterhöhungen für fünf Jahre verbietet. Ein entsprechendes Eckpunktepapier der Linken soll bereits in wenigen Tagen beschlossen werden.

