(shareribs.com) New York 06.06.2019 - Die Aktie des Cannabisproduzenten Cronos Group verzeichnete am Mittwoch starke Kursgewinne, nachdem ein Analyst der Bank of America Merrill Lynch das Rating für das Unternehmen deutlich angehoben hat. Die Cronos Group will ihr Wachstumsprofil weiter schärfen. Vor allem den US-Markt für CBD-Produkte hat man dabei als bedeutend eingestuft. Dort wolle man "aggressiv" ...

