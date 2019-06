Geplatzte Mega-Fusion in der Automobilbranche, Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien, Turbulenzen im US-Tech-Sektor und eine mögliche Trendwende in der US-Zinspolitik. Es ist viel los in dieser Woche an den internationalen Finanzmärkten. Doch wie ist das alles einzuordnen? Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.