Etwa jeder zehnte Internetnutzer in Deutschland besitzt Kryptowährungen. Noch einmal fast genauso viele haben diese bereits einmal gehalten. Das ergibt eine neue repräsentative Studie von Blockchain Research Lab. Die Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) dürfte sich besonders über die Ergebnisse freuen. Sie nimmt mit bitcoin.de einen prominenten Platz ein als größter digitaler Handelsplatz in Deutschland.

Damit sind Kryptowährungen beliebter als Aktien - die Aktienbesitzquote lag laut dem Deutschen Aktieninstitut im Jahr 2018 für Direktinvestments in Einzelwerte bei 7,1%. Kryptobesitzer zeigen auch mehr Bewegung bei Investitionen: Durchschnittlich hat der deutsche Kryptogeldnutzer 6.300 Euro in seinem digitalen Währungsportfolio - mehr als doppelt so viel wie noch ein Jahr zuvor.

