Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CH0012488190 AEVIS Victoria SA 06.06.2019 CH0478634105 AEVIS Victoria SA 07.06.2019 Tausch 1:5

CA0804994030 Belmont Resources Inc. 06.06.2019 CA0804995029 Belmont Resources Inc. 07.06.2019 Tausch 8:1

CA0783145075 Bellatrix Exploration Ltd. 06.06.2019 CA0783147055 Bellatrix Exploration Ltd. 07.06.2019 Tausch 12:1