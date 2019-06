München (ots) -



Die angehende Professorin Dr. Leah Dale (Katherine Kelly) fühlt sich bedroht. Unheimliche Ereignisse lassen sie eine Vergeltungsaktion ihrer Studentin Rose (Molly Windsor) vermuten. Zu spät erkennt Leah, dass das anfängliche Intrigenspiel zu einem subtilen Existenzkampf eskaliert. Im Sog des Geschehens sieht sich Leah mit einer Kontrahentin konfrontiert, die ebenso wenig wie sie willens ist, in dieser zerstörerischen Auseinandersetzung nur einen Schritt zu weichen. Im Pfingstprogramm - Pfingstsonntag, 9. Juni, sowie Pfingstmontag, 10. Juni, jeweils um 21:45 Uhr - zeigt Das Erste zwei spannungsgeladene Filme, die die dunkelsten Seiten der Wissenschaftlerin und ihrer Studentin offenbaren.



Bei der Erstausstrahlung im britischen Fernsehen überzeugte "Cheat" als Miniserie mit mehr als 7,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 26,4 Prozent. Raffiniert inszeniert von Regisseurin Louise Hooper - und durch Zeitsprünge meisterhaft prononciert - begegnen sich Leah und Rose schließlich ein letztes Mal im Gefängnis. Messerscharf und erneut auf Augenhöhe führen sie ihren Konflikt ins Finale.



Mit "Cheat - Der Betrug" gelang Louise Hooper ein Psychothriller, der mit brillanter Erzählweise und exzellenter Bildgestaltung bis zum Showdown fesselt. Dabei geht die von Katherine Kelly gespielte Wissenschaftlerin mit offenem Visier in die Auseinandersetzung. Immer einen Schritt voraus ist ihre Gegenspielerin Molly Windsor als Rose, die ihr Intrigenspiel auf allen Ebenen virtuos beherrscht.



Die Sendetermine im Überblick:



Cheat - Der Betrug: Meine Feindin Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, 21:45 Uhr



Cheat - Der Betrug: Bis aufs Blut Pfingstmontag, 10. Juni 2019, 21:45 Uhr



Der Zweiteiler "Cheat - Der Betrug" ist eine Produktion der Two Brothers Pictures im Lizenzerwerb der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde in Cambridge/Großbritannien.



