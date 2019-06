DocCheck AG: Erweiterung des Vorstands DGAP-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie DocCheck AG: Erweiterung des Vorstands 06.06.2019 / 17:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Vorstandsmitglied Helmut Rieger hat heute den Aufsichtsrat informiert, dass er sein bis zum 31.12.2019 laufendes Vorstandsmandat vorzeitig niederlegt. Seine Geschäftsführertätigkeit bei der DocCheck Shop GmbH führt Herr Rieger fort. Dr. Frank Antwerpes und der Aufsichtsrat danken Helmut Rieger für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.Um das weitere Wachstum der Gesellschaft voranzutreiben, hat der Aufsichtsrat in derselben Sitzung dem Abschluss von Vorstandsverträgen mit Thilo Kölzer (COO), Jens Knoop (CTO) und Philip Stadtmann (CFO) zugestimmt. Sie sind dem Unternehmen seit längerem verbunden und haben bislang Führungspositionen in den Tochtergesellschaften ausgeübt. Die Verträge sollen mit Wirkung zum 1. August 2019 geschlossen werden.Dr. Frank Antwerpes führt als CEO weiterhin unverändert die DocCheck AG. Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag 06.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 820809 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820809 06.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A1A6WE6 AXC0279 2019-06-06/17:25