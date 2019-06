NetCents Technology informiert über seine aktualisierte Wachstumsstrategie DGAP-News: NetCents Technology Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous NetCents Technology informiert über seine aktualisierte Wachstumsstrategie 06.06.2019 / 17:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, BC--(Newsfile Corp. - 6. Juni 2019) âEUR"- NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC/ Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF). Seit es 2018 sein Handelsportal fÃŒr KryptowÀhrungen startete, hat das Unternehmen gewissenhaft die strategischen Grundlagen fÃŒr langfristiges Wachstum und Einnahmenentwicklung gelegt. Das Unternehmen möchte nun ÃŒber eine Aktualisierung dieser Strategien informieren. Vor Kurzem startete das Unternehmen sein Partnerschaftsprogramm. Dieses Programm hat sich fÃŒr das Unternehmen bewÀhrt und bis dato 25 neue Partnerschaften fÃŒr das Unternehmen generiert. Seit Unterzeichnung dieser VertrÀge hat NetCents in Zusammenarbeit mit seinen Partnern SchulungsmaÃ?nahmen erarbeitet, Marketing- und Werbematerialien entwickelt und die HÀndler der Partner ÃŒber die Vorteile aufgeklÀrt, die sich bieten, wenn sie KryptowÀhrungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Das Unternehmen hat in seinem Partnerschaftsprogramm viele wichtige Meilensteine erreicht und nimmt derzeit neue HÀndler unter Vertrag, wickelt Zahlungen ab, generiert Einnahmen und nimmt Auszahlungen fÃŒr Partnerempfehlungen vor. Um weiterhin neue Partnerschaften zu erschlieÃ?en, besuchte das Unternehmen vor Kurzem mit PAX die ETA in Las Vegas und mit SoftPoint die Gastronomiemesse National Restaurant Association Show in Chicago. Bei diesen Veranstaltungen konnte das Unternehmen diese bestehenden Beziehungen stÀrken und neue Partner- und HÀndlerkontakte anbahnen. Vor Kurzem fÃŒhrte das Unternehmen einen kleinen Pilottest einer direkten Vertriebsstrategie fÃŒr HÀndler durch. Bei dieser Strategie liegt der Fokus auf gröÃ?eren HÀndlern, die eine kostengÃŒnstige alternative zu Kreditkartenzahlungen suchen, sowie auf HÀndlern, die bereits KryptowÀhrungen akzeptieren. Das Unternehmen wÀhlte diese Zielgruppen, um von diesen HÀndlern rasch und möglichst reibungslos Verarbeitungsvolumen und Einnahmen zu generieren. Die Strategie erwies sich fÃŒr das Unternehmen schon frÃŒh als erfolgreich, indem es Surge365 und InCruises mit ihrer Mitgliederbasis von 135.000 Nutzern unter Vertrag nahm. Mit Surge365 und InCruises, unseren vor Kurzem angekÃŒndigten 600 neuen HÀndlern und 150 direkten neuen HÀndlervertrÀgen haben wir in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wir unsere MÀrkte richtig identifiziert haben und dass unsere direkte HÀndlerstrategie funktioniert. Die Auswirkungen dieser Strategie machen sich im Unternehmen bereits bemerkbar. Am 8. Mai 2019 kÃŒndigte das Unternehmen an, dass es seine Abwicklungsvolumina in drei Monaten in Folge steigern konnte. Seit Februar steigerte NetCents sein Abwicklungsvolumen von Monat zu Monat im Schnitt um 41%. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Abwicklungsvolumen im Mai gegenÃŒber dem April um 42% zunehmen wird. Das Unternehmen erzielte fÃŒr den Mai eine Wachstumsrate von 78,9% gegenÃŒber dem Vormonat, fast das Doppelte der prognostizierten Wachstumsrate. Um dieses Wachstum der monatlichen Abwicklungsvolumina und somit der Unternehmenseinnahmen fortfÃŒhren sowie seine direkte Vertriebsstrategie fÃŒr HÀndler vollstÀndig umsetzen zu können, hat das Unternehmen vor Kurzem drei neue Teammitglieder eingestellt. Danielle Blackwell, Guillaume (Will) Brochu und Joshua Hebert verstÀrken fortan das Team Unternehmensentwicklung. Wir freuen uns, ankÃŒndigen zu können, dass Guillaume in seinen ersten sieben Arbeitstagen beim Unternehmen jeden Tag einen neuen HÀndler gewinnen konnte, was die Effizienz unserer direkten HÀndlerstrategie nochmals unter Beweis stellt. Ã?ber NetCents NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nÀchsten Generation, die Kunden und HÀndlern Online-Dienstleistungen fÃŒr die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen WÀhrung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen fÃŒr die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten. NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und PrivatsphÀre unserer Kunden. NetCents kann fÃŒr Zahlungstransaktionen in 194 LÀndern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wÀhlen, frei nach dem Motto: "Pay Your Way"â"¢. NÀhere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder ÃŒber President Gord Jessop: gord.jessop@net-cents.com. FÃŒr das Board of Directors: NetCents Technology Inc. "Clayton Moore" Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder & Director NetCents Technology Inc. Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1), Vancouver, BC, V7X 1M4 Vorsorglicher Hinweis bezÃŒglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemeldung enthÀlt gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. SÀmtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schÀtzt", "prognostiziert", "potentiell" und Àhnlichen AusdrÃŒcken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder UmstÀnde eintreten "werden", "wÃŒrden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine RÃŒckschlÃŒsse auf die zukÃŒnftige Performance zu. Die tatsÀchlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu fÃŒhren könnten, dass sich die tatsÀchlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zÀhlen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder GeschÀftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsÀchlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, SchÀtzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Ã"uÃ?erung dieser Aussagen. 