Während Wirecard wie am Fließband neue Kunden präsentiert, ist die Erholung der Aktie am Donnerstag erneut ins Stocken geraten. Nach einem moderat schwächeren Handelsstart ist der Kurs am frühen Nachmittag dabei kurzzeitig spürbar abgesackt, konnte einen Teil der Verluste seitdem aber wieder aufholen.

Den vollständigen Artikel lesen ...