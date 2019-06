Dermapharm Holding SE beteiligt sich an fitvia DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Dermapharm Holding SE beteiligt sich an fitvia 06.06.2019 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Dermapharm Holding SE beteiligt sich an fitvia Grünwald, 06. Juni 2019 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat heute über die Dermapharm AG einen Vertrag zur Mehrheitsbeteiligung an der fitvia GmbH, mit Sitz in Wiesbaden, abgeschlossen. Mit Closing der Transaktion erlangt die Dermapharm AG 70,00 Prozent der Anteile an dem auf gesunde Ernährung spezialisierten Unternehmen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Der Kaufvertrag steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörde. Der Vorstand erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2019. >Ende der Ad-hoc-Mitteilung ISIN DE000A2GS5D8 AXC0285 2019-06-06/17:46