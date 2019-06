Aschheim (www.fondscheck.de) - Die Ergebnisse einer im Auftrag der ebase durchgeführten Umfrage unter 1.000 Privatanlegern belegen ein wachsendes Interesse an Exchange Traded Funds (ETFs), so die Experten von ebase."Die Befragten gehen davon aus, dass ETFs in fünf Jahren rund die Hälfte ihrer Fondsanlagen ausmachen werden", fasse Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase, zusammen. Daraus ergebe sich ein enormes Wachstumspotenzial. Denn aktuell habe erst jeder fünfte Wertpapierbesitzer auch bereits Geld in Exchange Traded Funds angelegt. Zukünftig werde hier aber mit deutlichen Zuwächsen gerechnet. "Insgesamt, also nicht nur unter den Wertpapierbesitzern, halten es knapp 20% für wahrscheinlich, dass sie in den nächsten zwölf Monaten Geld in einen Aktien-ETF, wie beispielsweise auf den DAX, anlegen werden. Auch Anlagen in Renten-ETFs stehen bei vielen auf dem Plan", so Geyer weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...