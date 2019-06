Im DAX dreht sich ja schon seit einiger Zeit fast alles um Wirecard. Immer wieder gibt es Attacken von Seiten der Londoner "Financial Times" (FT), kürzlich schloss sich dann sogar das deutsche "Handelsblatt" an. Generell bleibe ich jedoch beim Ergebnis meiner Analyse, dass der fundamental faire Wert von Wirecard zwischen 160,00 und 175,00 Euro liegt - sofern keine neuen, substanziellen Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden. Ich kann jedoch sehr gut verstehen, dass vielen Anlegern die extrem hohe Volatilität dieser Aktie für ein Investment zu groß ist. Für all diese Anleger habe ich heute eine Alternative mitgebracht, nämlich die Aktie von Adyen (WKN: A2JNF4).

Wie Wirecard ist auch Adyen ein Zahlungsabwickler, die Geschäftsmodell gleichen sich sehr. Allerdings arbeitet Adyen viel mehr mit großen, bekannten Unternehmenskunden zusammen als Wirecard, als Vorzeigekunden nennen die Niederländer immer gerne eBay, Netflix und Spotify. Diese Fokussierung auf größere Unternehmenskunden bietet dabei - wie sollte es auch anders sein? - einerseits gewisse Vorteile, andererseits aber natürlich auch gewisse Nachteile. Wobei es immer im Auge des Betrachters (Anlegers!) liegt, ob man etwas als Vor- oder Nachteil ansieht.

Der Vorteil von Adyen ist nämlich sicherlich, dass es an der Bilanz des Unternehmens bisher nichts zu mäkeln gab. Weder die Journalisten der "Financial Times" noch andere haben jedenfalls bis heute jemals irgendwelche Vorwürfe gegen Adyen erhoben. Schon aus diesem Grund ist der Kursverlauf der Aktie auch weit weniger volatil als beim deutschen Konkurrenten Wirecard. Auf der anderen Seite jedoch sind auch die Gewinnmargen bei Adyen deutlich niedriger als dies bei Wirecard der Fall ist, was Experten genau auf diese unterschiedliche Kundschaft zurückführen.

