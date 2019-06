Frankfurt (ots) - Die rot-grüne Koalition in Bremen möchte zusätzlich die Linkspartei ins Boot holen. Einen Versuch ist es wert. Die Bremer Linken fahren einen pragmatischeren Kurs als die Bundespartei. Zurecht setzen sich die drei über die Gepflogenheit hinweg, dass die stärkste Partei die Regierung anführen sollte. Die CDU hat die SPD nur knapp überflügelt, und Rot-Grün-Rot hat eine größere Wählermehrheit hinter sich als Jamaika. Falls die drei halbwegs erfolgreich Bremens Sozial- und Bildungsprobleme anpacken, könnte dies ein Anstoß werden für rot-grün-rote Annäherungen im Bund. Bremen ging schon häufiger voran. So zog etwa hier 1979 erstmals eine grüne Liste in ein Landesparlament ein.



