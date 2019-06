Auf- und Abstiege in der DAX-Familie reißen Börsianer in der Regel nicht vom Hocker. Aber dieses Mal könnte ein MDAX-Absteiger doch noch Chancen bieten, wenn Anleger richtig timen. Und einer der Aufsteiger ist aus Analysten-Sicht mit Vorsicht zu genießen. Gestern gab die Deutsche Börse Veränderungen in ihren Aktienindizes bekannt. So wechseln die Aktien der Grenke AG in den MDAX-Index. Für Grenke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...