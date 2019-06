Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta033/06.06.2019/19:37) - Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft (ISIN AT0000728050) ("MTH AG") gibt bekannt, dass die WALMA Beteiligungsgesellschaft mbH (FN 511186w) ein Aktienpaket im Beteiligungsausmaß von insgesamt 31,29 % an der MTH AG von der AURORA - Beteiligungs und Verwaltungs GmbH (FN 239998 p), von der SOCE - AC Holding GmbH (FN 312709 t) und von der "Hypo-Rent" Leasing- und Beteiligungsgesellschaft mbH (FN 69942 g) erworben hat. Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und Zutrittssysteme, Werkzeugmaschinenbau, Finanzbeteiligungen, Consulting, Software & System Engineering, beschäftigt rd. 6.200 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Wien.



