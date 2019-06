Halle (ots) - Kann die SPD also etwas vom Erfolg der Sozialdemokraten in Dänemark lernen? Nein. Es wäre Selbstmord, wenn die SPD jetzt mit rechtspopulistischen Parolen punkten wollte. Die SPD hat den Anspruch, eine Interessenvertretung für Menschen mit eher niedrigen Einkommen zu sein. Eine Kern-Klientel sind aber auch die Bildungsaufsteiger, die Angela Merkels Flüchtlingspolitik besonders unterstützten. Flüchtlingspolitik ist ein Thema, bei dem es für die SPD nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren gibt. Anders als die dänischen Sozialdemokraten, bei denen es früher schon ähnliche Ansätze wie jetzt gab, gibt es in der SPD keine Tradition, die einen solchen Kurswechsel begründen könnte.



