Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der bearishe Touch in meiner gestrigen DAX-Analyse sollte sich in der Tat bestätigen… Nachdem der deutsche Leitindex vor der EZB zunächst die Widerstandsregion um 12.120 Punkte auf der Oberseite aufs Korn nahm, folgte mit der EZB-Zinsentscheidung um 13:45 Uhr die Ernüchterung auf dem Fuß. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...