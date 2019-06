Ein robustes End-to-End-Portfolio eröffnet Dienstanbietern neue Möglichkeiten wie Low Latency DOCSIS 3.1, standardbasiertes virtuelles CCAP (vCCAP) mit Orchestrierung, Profilverwaltung und Multiservice Edge Access

ANDOVER, Mass., June 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um der wachsenden Nachfrage nach einer komplett vernetzten Welt nachzukommen, suchen Dienstanbieter nach innovativen und effizienten Möglichkeiten, die Kapazität von Breitbandnetzwerken zu steigern und ihre Flexibilität zu verbessern bei gleichzeitiger Reduzierung von Platz- und Leistungsbeschränkungen. Casa Systems beschleunigt die Netzwerkinnovation mit seiner Produktreihe an intelligenten End-to-End-Breitbandlösungen, die ein konvergentes, virtualisiertes und verteiltes Multi-Access-Netzwerk schaffen sollen.



Auf der dieswöchigen Konferenz ANGA COM wird Casa Systems vollständig kompatible, standardbasierte End-to-End-Lösungen präsentieren, die Dienstanbietern einen schrittweisen Ansatz zur Umwandlung von Kabelnetzwerken für eine komplett vernetzte Zukunft ermöglichen. Darüber hinaus werden Produkt- und Lösungsexperten von Casa an Podiumsdiskussionen teilnehmen, auf denen die Vorteile der Best Practices von Multiservice 5G Core, virtuelles CCAP und Low Latency DOCSIS 3.1 diskutiert werden.

"Es gibt viele Möglichkeiten, die Dienstanbieter wahrnehmen können, um ihre Netzwerke umzuwandeln. Casa Systems verfügt über die notwendige Expertise und Technologie, um Dienstanbieter dabei zu unterstützen, ihr Potenzial im Bereich Breitbandnetzwerke zu erkunden, unabhängig davon, an welcher Stelle im Prozess sie sich befinden", so Peter Wolff, VP Wireline Product Management bei Casa Systems. "Unser Portfolio an flexiblen End-to-End-Breitbandlösungen vom Netzwerkkern zum Netzwerkrand sind für Performance, Flexibilität und Skalierung entwickelt, die sowohl für Festnetz als auch für Kabel-, Drahtlos- und konvergente Netzwerke erforderlich sind. Auf der ANGA COM werden wir Lösungen präsentieren, die für Dienstanbieter die Möglichkeit schaffen, ihr vorhandenes Netzwerk voll auszuschöpfen und sich auf die konvergente Zukunft vorzubereiten."

Demonstrationen von Casa Systems in Halle 7, Stand G10



Standardbasiertes vCCAP mit Orchestrierung

Axyom vCCAP wurde von Grund auf für die virtuelle Rechenumgebung entwickelt und dient der Unterstützung einer vollständigen Interoperabilität in einer Distributed Access Architecture (Architektur mit verteiltem Zugriff). Casa wird eine standardbasierte, integrierte und vollständig kompatible End-to-End-Lösung präsentieren, die eine Bottum-up-Bereitstellung unter Verwendung unseres neuen Axyom Intelligent Access Manager (IAM) - betrieben durch Intraway, einem in Amerika führenden Softwareanbieter - zeigt. Der neue IAM automatisiert den RPD-Bereitstellungsprozess (Remote PHY Device). IAM bietet AP-basierte Tools und Workflow-Module sowohl für älteres Equipment als auch für Komponenten der nachfolgenden Generation, die sich während des Übergangs zu Architekturen mit verteiltem Zugriff skalieren lassen.

Multiservice Edge Access

Die Router-Lösung Axyom Virtual Broadband Network Gateway (vBNG) ist der jüngste Zuwachs der konvergenten Softwarearchitektur von Casa und präsentiert das branchenweit erste virtualisierte Breitbandnetzwerk-Gateway. Es liefert eine erstklassige Performance, multidimensionale Skalierung und Flexibilität, die erforderlich sind, um die vielfältige Breitbandnachfrage zu erfüllen. Auf der ANGA COM wird Casa eine integrierte, vollständig kompatible End-to-End-Edge-Access-Lösung für Dienstanbieter präsentieren, die Datenebenen entlädt und verteilt, um für Dienstanbieter die Möglichkeit zu schaffen, die Intelligenz zum Netzwerkrand besser zu kontrollieren und zu verteilen.

Low Latency DOCSIS 3.1

Von Spielen über virtuelle Realität bis hin zu Wireless-Backhaul suchen Dienstanbieter nach Lösungen, die der Nachfrage nach mehr Bandbreite und weniger Wartezeit nachkommen, um Anwendungen ohne Leistungseinbußen oder sonstige Latenzprobleme zu unterstützen. Die erweiterte, softwarebasierte Architektur von Casa bietet eine deutliche Verbesserung, um den Anforderungen von Anwendungen, die immer latenzempfindlicher werden, einen Schritt voraus zu sein.

Steigerung der spektralen Effizienz mit PMA

Dienstanbieter suchen nach Möglichkeiten für die Bereitstellung von einzigartigen und innovativen Diensten und Lösungen, die Kunden brauchen und wünschen. Mit einer PMA-Lösung (Profile Management Application) können Dienstanbieter mit Netzwerkmanagementlösungen ein einheitliches Nutzererlebnis schaffen, das dynamisch an die sich ändernden Netzwerkbedingungen angepasst werden kann. Das Ergebnis ist eine steigende spektrale Effizienz, die sich in höherem Durchsatz und besserer Performance äußert.

Besuchen Sie Casa Systems und sehen Sie sich diese Demos in Halle 7, Stand G10 auf der ANGA COM 2019 an.



Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA) bietet konvergente Breitband-Technologielösungen, die Dienstanbietern für Kabel- und Festnetz die Möglichkeit bieten, die wachsende Nachfrage nach Gigabit-Bandbreite und -Diensten abzudecken. Unser Produktsortiment an verteilten und virtualisierten Lösungen für Festnetz und mobile 5G-Ultra-Breitbandnetzwerke sind für Performance, Flexibilität und Skalierung konzipiert. Casa wird in über 70 Ländern kommerziell genutzt und bedient weltweit mehr als 450 Tier-1- sowie regionale Dienstanbieter.



