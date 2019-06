Eine mögliche Verschiebung von Strafzöllen der USA auf Importe aus Mexiko ist am Donnerstag bei den Investoren in den USA gut angekommen. Der Dow, der lange Zeit nur leicht im Plus gelegen hatte, baute die Gewinne im späten Handel aus und schloss 0,71 Prozent höher auf 25 720,66 Punkten. Damit stehen die Chancen sehr gut, dass der Index die Woche ebenfalls mit einem Gewinn abschließt.

Die USA erwägen im Handels- und Grenzstreit mit Mexiko Kreisen zufolge einen Aufschub bei der Verhängung von Zöllen. Das Nachbarland der Vereinigten Staaten wolle mehr Zeit für die Verhandlungen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund seien Sorgen, dass sich beide Seiten nicht rechtzeitig auf alle für die Vermeidung von Zöllen notwendigen Schritte Mexikos einigen könnten. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Zölle würden Montag verhängt.

Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,61 Prozent auf 2843,49 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,76 Prozent auf 7275,93 Zähler vor./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0339 2019-06-06/22:20