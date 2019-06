Mainz (ots) -



Bevor sich das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" am Donnerstag, 13. Juni 2019, in die Sommerpause verabschiedet, ist Youtuber Rezo exklusiv zu Gast bei Jan Böhmermann in ZDFneo. Es ist der erste Show-Auftritt des Influencers, bei dem er über die politische Debatte und den Wirbel spricht, den er mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" ausgelöst hat.



Das "NEO MAGAZIN ROYALE" mit Talkgast Rezo ist am Donnerstag, 13. Juni 2019, ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek, um 22.15 Uhr in ZDFneo, und am Freitag, 14. Juni 2019, 0.00 Uhr, im ZDF zu sehen.



Während Jan Böhmermann Ferien macht, übernimmt Laura Karasek den "NEO MAGAZIN ROYALE"-Sendeplatz in ZDFneo und startet ihre neue Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit". Los geht's mit sechs Ausgaben am Donnerstag, 4. Juli 2019, 22.15 Uhr, in ZDFneo und um 20.15 Uhr in der ZDFmediathek.



Am Donnerstag, 15. August 2019, meldet sich Jan Böhmermann mit neuen Folgen seiner Late-Night-Show zurück aus der Sommerpause.



