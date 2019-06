FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften Handel hat eine Händlerin von Lang & Schwarz am Donnerstagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien zu berichten gewusst. "Das ging aber alles querbeet", sagte die Marktakteurin. Es habe keine Auffälligkeiten bei einzelnen Werten in Bezug auf Umsatz und Kurstrends gegeben. "Es gab auch keine Nachricht, auf die man gezielt hätte handeln können", so ihr Fazit.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.993 11.953 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

