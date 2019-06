Berlin (ots) - In der deutschen Politik herrscht Entsetzen über rechte Hetze gegen den erschossenen Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke. "Da bleibt einem die Luft weg, das ist abscheulich", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe): "Wenn jemand, nur weil er liberale Ansichten hatte, so mit Hass überzogen wird, ist das der Niedergang der menschlichen Moral." Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Hessen bestätigte dem "Tagesspiegel", dass die Zahl der Ermittler zum Mord an Lübcke deutlich erhöht wurde: In der Soko seien jetzt 50 Beamte aktiv, zuvor waren es 20. Eine heiße Spur gebe es aber noch nicht: "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen", hieß es. Auch die vielen Hasskommentare im Internet würden "auf strafrechtliche Relevanz geprüft", sagte die Sprecherin. Sicherheitskreise befürchten, dass Lübcke von einem Rechtsextremisten oder Reichsbürger hingerichtet wurde. Die Ermittlungen im Fall Lübcke gestalten sich offenbar schwierig. Ein Sanitäter soll den Fundort der Leiche gesäubert haben, um den Hinterbliebenen den grausigen Anblick zu ersparen. "Damit könnten DNA-Spuren vernichtet worden sein", heißt es aus Sicherheitskreisen gegenüber dem "Tagesspiegel".



