Trotz Nullzinsen, Geldschwemme und billionenschweren Anleihekäufen ist es den Notenbanken nicht gelungen, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Jetzt erwägen sie eine neue, riskante Strategie.

Politiker benutzen Ökonomen wie Betrunkene Laternen, heißt es in einem schönen Bonmot: Sie suchen nicht Licht. Sondern Halt. Bei den geldpolitischen Strategen auf den Etagen der Zentralbanken liegen die Dinge anders. Sie sehen Ökonomen gern als Spindoktoren, als Lieferanten akademischer Kochbuchrezepte, um die Welt mit ein bisschen mehr Inflation zu beglücken. Sie ist nach Ansicht vieler Notenbanker ein notwendiges Schmiermittel, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Das Problem ist nur: Derzeit ist von Inflation kaum etwas zu sehen, trotz Geldschwemme und Dauer-Niedrigzinsen. In den USA und Europa liegen die Teuerungsraten ohne Energie und Nahrungsmittel bei 1,5 beziehungsweise knapp einem Prozent, also weit unter dem Zielwert der Zentralbanken von rund zwei Prozent. Selbst die billionenschweren Anleihekäufe, die massiv Liquidität in die Märkte pumpten, haben daran nichts ändern können. Die Notenbanken laufen daher Gefahr, die Steuerungsmacht über die Preise zu verlieren - und ihre Reputation bei den Marktakteuren obendrein.

Die US-Notenbank Fed denkt daher nun als erste große Zentralbank über eine Generalrevision ihrer geldpolitischen Strategie nach. Anfang Juni luden die Währungshüter die führenden Ökonomen des Landes zu einer Konferenz nach Chicago, um mit ihnen über "geldpolitische Strategien, Instrumente und Kommunikationspraktiken" zu diskutieren. Auch beim internationalen Notenbankertreffen am 17. Juni im portugiesischen Sintra dürfte das Thema eine Rolle spielen. Im Kern geht es um die akademische Vorbereitung eines geldpolitischen Paradigmenwechsels. Sein Name: Price Level Targeting (PLT).

Mal drunter, mal drüber

Was verbirgt sich dahinter? Zunächst einmal: Der Auftrag der Notenbanken lautet, die Preise stabil zu halten. Stabil bedeutet in der Lesart der Zentralbanker in Washington, Frankfurt und London aber nicht null Prozent Inflation, sondern zwei Prozent. Dieser Wert sei gerade in Niedrigzinsphasen wie derzeit notwendig, um die Leitzinsen wieder anheben zu können. Verharren sie auf ihrem niedrigen Niveau, mangelt es in der nächsten Rezession an geldpolitischem Interventionsvermögen.

Die These hinter der These, so wie sie ...

