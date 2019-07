Eigentlich ist es jedem Sparer klar: Das klassische Bankkonto hat ausgedient. Und doch fehlt vielen Menschen der Antrieb, umzudenken. Dabei ist es gar nicht so schwer, ein (kostengünstiges) Fondsdepot zusammenzustellen.Wie die Bundesbank in diesen Tagen mitteilt, kletterte das Geldvermögen der Deutschen in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf ein Rekordhoch: Zum Ende des ersten Quartals 2019 lag das Vermögen bei 6,2 Milliarden Euro - gut 153 Milliarden Euro mehr als im vierten Quartal 2018. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent. Aber: "Die privaten Haushalte erhöhten vor allem ihre Bestände an Bargeld und Einlagen sowie ihre Ansprüche gegenüber Versicherungen. Damit hielt ihre Präferenz für liquide oder als risikoarm empfundene Anlagen an", so das Institut.

