Starkes Marktwachstum führt zu Merchant Acquirer-Position Nr. 4 in Europa

J.P. Morgans Fokus und Investitionen in globale E-Commerce-Zahlungen führen zu Top-Rankings von The Nilson Report, der unabhängigen Quelle der Zahlungsbranche:

E-Commerce-Anbieter Nr. 1 in Europa (nach Web-Transaktionsvolumen)1 Merchant Acquirer Nr. 4 in Europa (nach gesamtem Transaktionsvolumen)2

Laut The Nilson Report verarbeitet J.P. Morgan fast 30 aller Web-Transaktionen in Europa,3 von multinationalen Unternehmen mit Sitz in Europa und den USA bis zu lokalen europäischen Unternehmen mit globalen Ambitionen. E-Commerce ist in Europa groß im Kommen und wächst und wird laut Edgar, Dunn Company bis 2021,4 voraussichtlich 851,03 Milliarden Euro an Ausgaben übersteigen.

"E-Commerce hat in der Art und Weise, wie Verbraucher ihre Einkäufe tätigen und bezahlen, einen seismischen Wandel bewirkt, und dieser Trend wird durch unser Wachstum vom sechsten zum viertgrößten Merchant Acquirer in Europa belegt", so Catherine Moore, Leiterin für Europa bei J.P. Morgan Merchant Services. "Als reiner E-Commerce-Acquirer in Europa helfen wir Händlern, ihre Gesamtkosten für Zahlungen zu optimieren und ihre Geschäftsrentabilität zu maximieren."

E-Commerce-Merchants profitieren nicht nur von einem deutlichen Wachstum in Europa, sondern auch von der Einhaltung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Second Payment Services Directive, PSD2) der Europäischen Union und der im September dieses Jahres in Kraft tretenden starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA).

"Entscheidend ist, das richtige Gleichgewicht zwischen dem Verbraucherschutz und der Bereitstellung nahtloser Zahlungserlebnisse zu finden, die Händlern helfen, die Betrugsrate zu senken", so Moore. "Wir sind bereit für PSD2 und arbeiten eng mit allen Interessengruppen der Branche zusammen, um diese wegweisende Richtlinie sowohl für die Branche als auch für Verbraucher erfolgreich zu machen."

J.P. Morgan wurde kürzlich von The Nilson Report zum Merchant Acquirer Nr. 1 in den USA5 (nach Kaufvolumen) und 2019 von The Strawhecker Group zum Merchant Acquirer Nr. 1 in den USA6 gewählt.

Erfahren Sie mehr über J.P. Morgans globales Zahlungsangebot, PSD2/SCA oder fordern Sie eine Beratung an unter https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services.

Über J.P. Morgan

J.P. Morgan bietet umfassende Zahlungsdienste an, um Kunden eine nahtlose Verbindung über das gesamte Zahlungsverkehrskontinuum zu ermöglichen. Wir bringen unsere Beratungsexpertise, datengesteuerte Erkenntnisse und unseren lokalen Service weltweit ein, um eine einheitlichere Sicht auf Verbindlichkeiten, Forderungen und Cash-Management zu ermöglichen. Merchant Services ist das Zahlungsakzeptanz- und Merchant Acquiring-Geschäft von JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) einem globalen Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Vermögen von 2,6 Billionen US-Dollar und weltweiten Aktivitäten.7 Laut The Nilson Report ist es ebefalls der führende Merchant Acquirer bei E-Commerce-Transaktionen in Europa.8

1 The Nilson Report #1153, Mai 2019 2 The Nilson Report #1153, Mai 2019 3 The Nilson Report #1153, Mai 2019 4 Global Payments Depository, Edgar, Dunn Company, 2018 5 The Nilson Report #1149, März 2019 6 Directory of U.S. Merchant Acquirers (TSG Top 300), The Strawhecker Group, März 2019 7 JPMorgan Chase Co. Q4 2018 Earnings Report 2018 8 The Nilson Report #1153, Mai 2019

