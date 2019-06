Strategische Übernahmen ermöglichen es Rahi, seine Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerkimplementierung und -support sowie Infrastrukturlösungen für Rechenzentren zu erweitern.

Rahi Systems hat zwei neue Übernahmen abgeschlossen, die seine Integrated Environment-Strategie ergänzen, einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Geräte und Anwendungen, mit denen Benutzer interagieren, und die unterstützende Technologie hinter den Kulissen umfasst. Die Übernahmen erweitern weiterhin die Fähigkeit von Rahi, Kunden weltweit hocheffiziente Infrastrukturlösungen für Rechenzentren anzubieten.

Rahis Übernahme von Serro LLC bringt zusätzliche Expertise in den Bereichen Netzwerkdesign, Automatisierung, Orchestrierung und Cloud-Infrastruktur. Das Serro-Team bietet Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen und 24x7 Managed Services über sein Network Operations Center in Fremont, Kalifornien. Die Dienstleistungen zur Erstellung und Validierung von Stücklisten, für Auftragsmanagement, Zurückspeichern, Integration und Bereitstellung ergänzen und verbessern die globalen Vertriebs- und Logistikkapazitäten von Rahi.

"Das Netzwerk ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots für eine integrierte Umwelt. Die Fähigkeit, das richtige Netzwerk zu entwickeln, bringt unseren Kunden echte Geschäftsvorteile, einschließlich höherer Effizienz, Produktivität und Ausfallsicherheit", so Tarun Raisoni, CEO und Mitbegründer von Rahi Systems. "Serro verfügt über ein Team talentierter Ingenieure, die unseren Kunden diesen einzigartigen Mehrwert bieten können. Wir freuen uns sehr, unsere Fähigkeit, sichere, zuverlässige und skalierbare Netzwerke aufzubauen, weiter auszubauen."

Das australische Unternehmen PiTek bietet einzigartige Rechenzentrumslösungen für Doppelböden, Strukturdecken, elektrische Verteilungsleitungen und Luftstrommanagement sowie Racks, Schränke und Produkte zur Gangeinhausung. Tony Khoury, Gründer von PiTek, ist heute Geschäftsführer von Rahi Systems Australia und trägt dazu bei, die Präsenz von Rahi in der schnell wachsenden Region auszubauen.

"Tony hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche und er und sein Team werden uns helfen, Infrastrukturlösungen effizienter bereitzustellen, damit unsere Kunden schneller auf den Markt kommen", so Raisoni. "Die Lösungen von PiTek werden unser aktuelles Angebot an Racks, Schränken, Kühlgeräten, Verkabelungen, Komponenten und Zubehör ergänzen, sodass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt eine breitere Lösungspalette anbieten können."

Über Rahi Systems

Rahi Systems bietet eine Reihe von Lösungen und Dienstleistungen, welche die Kosten, die Leistung, die Skalierbarkeit, die Verwaltbarkeit und die Effizienz heutiger integrierter Umgebungen optimieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 durch Unternehmer mit tiefgreifendem Verständnis der Bedürfnisse und Probleme von IT-Dienstleistern, staatlichen Agenturen und Unternehmen ist die Firma aufgrund eines lösungsorientierten Ansatzes, des hervorragenden Supports und einer auf den Erfolg der Kunden ausgerichteten Kultur stetig gewachsen. Rahi hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, Indien, Hongkong, Singapur, China, der Türkei, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Japan und Australien.

