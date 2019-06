ibex, ein globaler Marktführer für Lösungen zur Kundenerfahrung, baut seine Präsenz durch die Eröffnung drei neuer Standorte auf den Philippinen aus. Zwei der Standorte befinden sich in Metro Manila und der dritte auf Bohol, einer philippinischen Provinzinsel. Diese Ankündigung folgt einige Wochen, nachdem ibex von Nearshore Americas zur "Nearshore Company of the Year" (Nearshore-Gesellschaft des Jahres) ernannt wurde. Dieser Titel geht auf die führende Position in Nearshore-Regionen und das explosive Wachstum zurück, das das Unternehmen aktuell auf Jamaika und in Nicaragua erfährt.

"ibex definiert sich selbst weiterhin als Wachstumsführer im BPO-Bereich", so Bob Dechant, CEO von ibex. "Das Wachstum, das wir erfahren, ist das Ergebnis einer exzellenten Leistung, eines hervorragenden Führungsteams und vor allem einer Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter nicht nur geschätzt werden, sondern an der sie auch beteiligt sind. Dadurch konnten wir begehrte neue Kunden an Land ziehen und gleichzeitig unseren Marktanteil durch unsere bestehenden Kunden vergrößern."

ibex wird voraussichtlich 3.000 neue Mitarbeiter für die drei Standorte einstellen. Das Unternehmen verfügt bereits über drei Standorte in Metro Manila und einen in Davao. Insgesamt wird sich somit die Mitarbeiterzahl von ibex auf den Philippinen auf über 10.000 belaufen.

"Die drei neuen Standorte sind das Ergebnis eines rapiden Kundenzuwachses", fuhr Dechant fort. "Einer der Standorte in Metro Manila wird zum Mega-Standort für einen unserer größten Kunden werden, während ein weiterer Standort die Kunden betreuen wird, die wir kürzlich gewonnen haben. Der dritte Standort auf Bohol bietet uns die Möglichkeit, unser erstes Call Center in der Region aufzubauen. Angesichts des hohen Bildungsniveaus auf dem Arbeitsmarkt, erstklassiger Kundschaft, außergewöhnlicher Unterstützung der Regierung und eines neuen internationalen Flughafens sieht ibex der weiteren Erschließung der BPO-Branche in dieser neuen, wichtigen Region mit Zuversicht entgegen."

Der Alabang-Standort wird Mitte Juni eröffnet und liegt in Metro Manila im Süden der Stadt. Der ehemalige Landwirtschaftsbezirk ist heute ein geschäftiges Handelszentrum. Bohol soll Anfang August eröffnet werden und befindet sich in der Region Central Visayas, die aus der Hauptinsel und 75 umliegenden kleineren Insel besteht. Cyberpark, der dritte Standort, liegt im Bezirk Cubao in Quezon City in Metro Manila, Teil der Provinz Luzon, und soll Ende August in Betrieb genommen werden.

ibex ist ein privates Technologie- und Kundenengagement-Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, internationalen Marken zu helfen, Kunden zu gewinnen, zu binden und zu halten. CLX, die Customer Lifecycle Experience Suite von ibex, bietet eine fortschrittliche digitale Marketingtechnologie, ein 26 Standorte umschließendes weltweites BPO-Netzwerk sowie Omnikanal-CX-Plattformen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wachstum zu beschleunigen, Kosten zu senken und wertvolle Markenressourcen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu motivieren. ibex, mit Hauptsitz in Washington, DC, beschäftigt aktuell über 19.000 Mitarbeiter.

