"Rhein-Zeitung" zur europäischen Sozialdemokratie:

"Wichtig ist die Lehre, die sich aus dem Wahlsieg der Sozialdemokraten in Dänemark ziehen lässt: Die SPD in Deutschland muss sich auch inhaltlich weiten und sich von Tabus verabschieden. Es ist erwiesen, dass einst traditionelle linke Wähler heute ihre Stimme anderen Parteien, mehrheitlich rechts der Mitte geben, weil sich die SPD seit Otto Schily nicht mehr für das Thema Sicherheit zu interessieren scheint. Die Chefin der dänischen Sozialdemokraten, Mette Frederiksen, hat sich laut Experten genau da positioniert, wo ihre Stammwähler stehen: in der Wirtschaft etwas links, bei Sicherheit und Asyl etwas weiter rechts. Die SPD lässt sich für die Wähler hingegen nur noch ganz schwer verorten - geschweige denn, dass sie kaum noch Personen hat, die Inhalte glaubwürdig vertreten. Und spätestens seit der Europawahl dürfte eigentlich allen klar sein, dass sich die SPD nur an einem Ort häuten, weiten und von Tabus trennen kann: in der Opposition."/ra/DP/he

AXC0006 2019-06-07/05:35