Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lage der Regierung:

"Die müde Koalition wird (...) erst einmal beisammen bleiben. Man muss nicht in die Ferne, nach Europa, oder in die Klimapolitik schweifen, um zu erklären, warum das so ist. Es reicht ein Blick auf die Grundsteuer, die bis Jahresende neu geregelt sein muss, um einen Finanznotstand abzuwenden. Was aber dann? Es ist nicht zu erwarten, dass sich die SPD bis dahin an Dänemark ein Beispiel nimmt, aufblüht und regierungsfähiger wird. Da sich die Grünen gleichzeitig in staatspolitischer Verantwortungslosigkeit üben und so tun, als könnten sie den Bundestag zur Geisel ihrer Umfragewerte machen, ist der Weg nach Jamaika versperrt. Für Kramp-Karrenbauer und die CDU bedeutet das: Im "Sommerinterview", das selbstredend sie und nicht etwa die Kanzlerin bestreiten wird, sitzt vielleicht das letzte Opfer Angela Merkels."/ra/DP/fba

AXC0007 2019-06-07/05:35