Higher Ground, die Produktionsfirma von Präsident Barack Obama und Michelle Obama, kündigte heute eine Partnerschaft mit Spotify (NYSE: SPOT) an, um exklusive Podcasts für die Plattform zu produzieren. Die Obamas gründeten Higher Ground, um bewegende Geschichten zu produzieren, die unterhalten, informieren und inspirieren, und um verschiedenen neuen Stimmen in der Unterhaltungsbranche Gehör zu verschaffen. Spotify, das seit kurzem über 100 Millionen Premium-Abonnenten hat sowie monatlich von 217 Millionen Nutzern aktiv verwendet wird, wird die Podcasts Hörerkreisen rund um die Welt zur Verfügung stellen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Higher Ground werden Präsident Obama und seine Frau ausgewählte Podcast entwickeln, produzieren und ihnen ihre Stimmen leihen, um so mit Zuhörern in aller Welt zu unterschiedlichsten Themen in Verbindung zu treten. Die mehrjährige Vereinbarung wird mit Higher Ground Audio laufen, eine Erweiterung der Produktionsfirma Higher Ground, die den Übergang zu Podcasts beaufsichtigen wird.

Als Präsident Obama und seine Frau im Jahr 2018 Higher Ground im Rahmen einer ursprünglichen Partnerschaft mit Netflix starteten, beabsichtigten sie, fesselnde Inhalte zu erstellen, die Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren würden. Doch angesichts der Tatsache, dass Inhalte in vielen Formaten konsumiert werden, ermöglicht ihnen diese neue Partnerschaft, das Gespräch auszudehnen und so die diverse und breite Zuhörerschaft von Spotify zu unterrichten sowie zu fesseln.

"Wir haben immer an den Wert einer unterhaltsamen, zum Nachdenken anregenden Konversation geglaubt", so Präsident Obama. "Dadurch können wir eine stärkere Verbindung zueinander aufbauen und neuen Ideen offen gegenübertreten. Wir freuen uns sehr über Higher Ground Audio, da Podcasts sich hervorragend eignen, um den produktiven Dialog zu fördern, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie zum Nachdenken anzuregen und uns hoffentlich einander etwas näher zu bringen."

"Wir sind begeistert, die Möglichkeit zu erhalten, Stimmen ein stärkeres Gehör zu verschaffen, die zu oft ignoriert oder komplett zum Schweigen gebracht werden. Durch Spotify können wir diese Geschichten mit der Welt teilen", so Michelle Obama. "Wir hoffen, dass Higher Ground Audio durch fesselnde, inspirierende Erzählkunst nicht nur ergreifende Podcasts produzieren wird, sondern Menschen auch hilft, eine emotionale Bindung zueinander aufzubauen sowie aufgeschlossen zu bleiben und ihre Herzen zu öffnen."

"Präsident Barack Obama und Michelle Obama sind zwei der weltweit wichtigsten Stimmen. Es ist ein Privileg, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Geschichten zu identifizieren und zu teilen, die unseren internationalen Zuhörern, die für einzigartige, bahnbrechende Inhalte auf Spotify vertrauen, als Inspiration dienen werden", so Dawn Ostroff, Chief Content Officer bei Spotify. "Die Verbindung von Menschen mit originellen und nachdenklichen Urhebern von Inhalten insbesondere solchen, die in der Lage sind, unterrepräsentierte und unverzichtbare Erzählungen hervorzuheben steht im Mittelpunkt unserer Mission, und wir freuen uns, dass die Obamas nicht nur Inhalte produzieren, sondern auch ihre Stimme dafür einsetzen werden."

Über Higher Ground

Higher Ground ist eine von Präsident Obama und Michelle Obama gegründete Produktionsfirma, die sich der Produktion bewegender Geschichten widmet, um zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, sowie um verschiedenen Stimmen in der Unterhaltungsbranche Gehör zu verschaffen. Higher Ground Productions hat einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix für die Produktion einer Reihe von Skriptserien, skriptfreien Serien und Dokumentarserien sowie für Erzähl- und Dokumentarfilme in Spielfilmlänge. Higher Ground Audio verfügt über einen mehrjährigen Vertrag mit Spotify für die Produktion verschiedener Podcast-Slates.

Über Spotify

Als wir Spotify im Jahr 2008 lancierten, veränderten wir das Musikhören für immer. Unser Auftrag ist es, das Potenzial menschlicher Kreativität für alle zu erschließen, indem wir Millionen von Kulturschaffenden die Gelegenheit geben, von ihrer Kunst leben zu können und Milliarden von Fans die Möglichkeit, sich von diesen schöpferischen Personen inspirieren und unterhalten zu lassen. Hinter allem, was wir tun, steckt unsere Liebe zur Musik.

Entdecken, verwalten und teilen Sie über 50 Millionen Musikstücke kostenlos oder gönnen Sie sich Spotify Premium mit Zugang zu exklusiven Funktionen wie Offline-Modus, besserer Klangqualität, Spotify Connect und werbefreien Musikgenuss.

Heute sind wir der weltweit größte Abonnementsdienst für Musikstreaming und haben eine Gemeinschaft von 217 Millionen Nutzern, einschließlich 100 Millionen Spotify-Premium-Abonnenten, in 79 Märkten.

Für weitere Informationen, Bilder oder zur Kontaktaufnahme mit unserem Presseteam rufen Sie bitte unsere Presseseite unter https://newsroom.spotify.com/ auf.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190606005931/de/

Contacts:

Public Relations für Spotify:

Dustee Jenkins press@spotify.com

Medienkontakte für Higher Ground:

FRANK PR +1 646 861 0843

Clare Anne Darragh clareanne@frankpublicity.com

Lina Plath lina@frankpublicity.com