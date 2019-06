Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar (pta002/07.06.2019/06:00) - Medienmitteilung Abschluss Geschäftsjahr 2018/19 der New Value AG (per 31. März 2019)



Baar, 07. Juni 2019



Das Geschäftsjahr 2018/19 schloss mit einem Verlust von CHF 2.0 Mio. ab. Der grösste Teil dieses Verlustes resultiert aus der am 01.11.2018 kommunizierten Wertberichtigung bei der Sensimed SA.



Der Eigenkapitalwert, respektive Net Asset Value (NAV), der New Value AG betrug per 31.03.2019 CHF 4.05 Mio. (CHF 6.05 Mio. per 31. März 2018). Der NAV pro Aktie reduzierte sich von CHF 1.84 zu Beginn der Periode auf CHF 1.23. Der Verlust pro Aktie betrug CHF 0.61.



Der Geschäftsbericht 2018/19 mit detaillierten Informationen zum Jahresabschluss wird heute veröffentlicht. Der Jahresbericht wird nur in elektronischer Form auf der Webseite der New Value AG publiziert ( https://www.newvalue.ch/fileadmin/userupload/dokumente/New_Value_Geschaeftsberic ht_GJ_2018-19.pdf ).



Die Generalversammlung findet am 22. August 2019 statt.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Dr. Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 info@newvalue.ch



Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch



Aussender: NEW VALUE AG
Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Bernd Pfister
Tel.: +41 43 344 38 38
E-Mail: pfister@newvalue.ch
Website: www.newvalue.ch



ISIN(s): CH0010819867 (Aktie)



