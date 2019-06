Di EZB entschied gestern, nichts zu entscheiden. Vorher wurde darauf gewettet, dass man etwas im Sinne hatte, doch dies ist gar nicht möglich, weil das kranke Kind im Süden, Italien, demnächst neue Hilfe benötigt. Darauf muss die EZB frühzeitig Rücksicht nehmen, um das System nicht zu gefährden. Antwort aller Märkte: Leicht steigende Kurse rund um den Erdball heute morgen und selbst der DAX bewegt sich in der Vorbörse wieder nahe an 12.000 Punkte heran, womit die Pfingstwette gilt: Schafft er bis zum 30.6. also in ca. 3,5 Wochen den alten Rekord von 13.200? Ein bisschen knapp aber nicht utopisch.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info