Es scheint gerade eine gute Phase für Investoren zu sein, die opportunistisch denken. Denn die können ihre Positionen bei Chinas führenden Onlineunternehmen starten oder gar ausbauen. Baidu (WKN:A0F5DE) wird so niedrig wie seit dem Sommer 2015 nicht mehr gehandelt und erreichte letzte Woche ein weiteres Dreijahrestief. Alibaba (WKN:A117ME) hat sich da etwas besser gehalten. Nachdem Ende Dezember die Talsohle erreicht war, konnte der Konzern am Markt wieder zulegen. So oder so ging im vergangenen ...

