Der DAX hat das in dieser Woche vorgestellte Setup in der Tat genutzt. Er lief den gebrochenen Aufwärtstrend von unten an und prallte von ihm ab - vorerst. Damit wurde die Erholung des deutschen Aktienmarktes unterbrochen. Doch ob es sich um mehr als nur eine Pause handelt, dürften erst die kommenden Handelstage zeigen. Der Deutsche Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...