The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB4B25 LB.HESS.THR.CARRARA12H/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QX5 LB.HESS.THR.CARRARA06F/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R44 LB.HESS.THR.CARRARA06M/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R51 LB.HESS.THR.CARRARA06N/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R69 LB.HESS.THR.CARRARA06O/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GL9 NORDLB 2 PH.BD.25/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA DK0009510992 NYKREDIT 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US05253JAG67 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2019A BD02 BON USD N

CA G5C XFRA MX01SA030007 SARE HOLDINGS B EQ00 EQU EUR N

CA BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. EQ00 EQU EUR N