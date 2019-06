FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.145 EUR

AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.178 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.089 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.454 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.730 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.067 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.256 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.367 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.694 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.116 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.320 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.267 EUR

AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.534 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.374 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.045 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.303 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.098 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.668 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.160 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.160 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.935 EUR

W7L XFRA FR0010340141 AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 3.000 EUR

G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25 3.850 EUR

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 3.050 EUR

O1BC XFRA DE000XNG8888 XING SE NA O.N. 5.700 EUR

GXI XFRA DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG 1.150 EUR

EUX XFRA DE0005660104 EUWAX AG O.N. 3.260 EUR

AAG XFRA DE000A2DAM03 AUMANN AG INH O.N. 0.200 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.332 EUR

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.083 EUR

HUD XFRA ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS EO-24 2.000 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.142 EUR

G0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.010 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.235 EUR