Übernahme erweitert das Entrust Datacard-Portfolio um ein Universal-Hardware-Sicherheitsmodul, das erweiterte Cloud-, Datensicherheits-, Compliance- und Zahlungsfunktionen bietet

Entrust Datacard, ein führender Anbieter von Technologielösungen für vertrauenswürdige Identitäten und sichere Ausgabe, hat seine bereits angekündigte Übernahme von nCipher Security, dem marktführenden Geschäft im Bereich Mehrzweck-Hardware-Sicherheitsmodule (Hardware Security Module, HSM) von Thales abgeschlossen.

Der Mehrzweck-HSM-Markt wächst schnell, getrieben von der weltweiten Nachfrage nach höherer Daten- und Anwendungssicherheit, erhöhter Verschlüsselung und Datenschutzbestimmungen wie der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der Verordnung über elektronische Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Trustdienste (eIDAS). HSMs bieten ein Höchstmaß an kryptographischer Sicherheit und werden eingesetzt, um Netzwerk- und Cybersicherheitsrisiken durch Cloud Services, Internet of Things (IoT)-Geräte und andere digitale Initiativen zu minimieren.

"Wir freuen uns sehr, diese Übernahme abzuschließen und das außergewöhnliche Talent und die Technologie von nCipher in das Portfolio von Entrust Datacard einzubringen. Der Bedarf an sicherem Netzzugang und Datenintegrität nimmt weiter zu von mobilen Geräten und Cloud-Diensten über angeschlossene IoT-Geräte bis hin zu digitalen Zahlungen. Der Einsatz von HSMs breitet sich in all diesen Bereichen aus. Mit nCipher, das jetzt Teil unseres Lösungsportfolios ist, werden die Kunden von unserem erweiterten Angebot für die sensibelsten und sichersten Anwendungsfälle profitieren", so Todd Wilkinson, Präsident und CEO von Entrust Datacard.

Universal-HSMs sind eine Kernkomponente der Lösungen von Entrust Datacard und bilden einen grundlegenden Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur der Public-Key-Infrastruktur (PKI)- und der Secure Sockets Layer (SSL)-Angebote des Unternehmens. Entrust Datacard wird die nCipher-Lösung mit ihren On-Premise- und Managed PKI-Angeboten sowie ihren Anmelde-, Autorisierungs- und Lifecycle-Management-Angeboten für IoT-Geräte anbieten. Durch den Beitritt zu Entrust Datacard wird nCipher in der Lage sein, seine Compliance-Fähigkeiten von vertrauenswürdiger Hardware auf vertrauenswürdige Identitäten auszuweiten und seine Cloud-Fähigkeiten zu erweitern, um Kunden fortschrittlichere Lösungen aus den sicheren Hosting-Einrichtungen von Entrust Datacard anzubieten.

"nCipher freut sich, dem talentierten Entrust Datacard-Team beizutreten. Diese Übernahme erweitert schnell die globale Präsenz von nCipher-Lösungen und beschleunigt unsere Strategie für "As-a-service"-Angebote", so Cindy Provin, CEO von nCipher Security. "HSMs bieten eine Vertrauensbasis für Geschäftsanwendungen wie PKI, Blockchain, mobile Zahlungen und Code Signing. Als einzelnes Unternehmen ist Entrust Datacard in der Lage, die sensiblen Informationen und geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden bei der Umsetzung neuer digitaler Initiativen effektiv zu schützen."

Mehr als 300 nCipher-Mitarbeiter sind inzwischen Teil des Entrust Datacard-Teams. Das nCipher Sicherheitsgeschäft wird weiterhin in Sunrise, Florida, angesiedelt sein, mit einem Cybersicherheits-Entwicklungszentrum in Cambridge, Großbritannien, und einem Vertriebszentrum in Hongkong. Zusätzliche Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen über die Übernahme von nCipher durch Entrust Datacard finden Sie unter www.entrustdatacard.com/pages/ncipher-acquisition.

Über nCipher Security

Das heutige, sich schnell wandelnde digitale Umfeld erhöht die Kundenzufriedenheit, schafft einen Wettbewerbsvorteil und verbessert die operative Effizienz. Es multipliziert ebenfalls die Sicherheitsrisiken.

nCipher Security, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt für Mehrzweck-Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), unterstützt weltweit führende Unternehmen durch die Vermittlung von Vertrauen, Integrität und Kontrolle für ihre geschäftsentscheidenden Informationen und Anwendungen.

Unsere kryptografischen Lösungen dienen der Sicherung neuer Technologien - Cloud, IoT, Blockchain, digitale Zahlungen sowie der Einhaltung neuer Compliance-Mandate mittels der gleichen bewährten Technologie, auf die sich global tätige Unternehmen heute zum Schutz gegen Bedrohungen ihrer sensiblen Daten, ihrer Netzwerkkommunikation und ihrer Firmeninfrastruktur verlassen. Wir schaffen Vertrauen für Ihre geschäftsentscheidenden Anwendungen, gewährleisten die Integrität Ihrer Daten und ermöglichen Ihnen die komplette Kontrolle heute, morgen, jederzeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.ncipher.com.

Über die Entrust Datacard Corporation

Verbraucher, Bürger und Arbeitnehmer erwarten zunehmend Erfahrungen, die jederzeit und überall verfügbar sind ganz gleich, ob sie einkaufen, Grenzen überschreiten, E-Government-Services nutzen oder sich in Unternehmensnetze einloggen. Entrust Datacard feiert 2019 sein 50-jähriges Bestehen und bietet die bewährten Identitäts- und sicheren Transaktionstechnologien, die diese Erfahrungen zuverlässig und sicher machen. Die Lösungen der Firma reichen in der physischen Welt von Finanzkarten, Reisepässen und Personalausweisen bis zum digitalen Reich von Authentifizierungen, Zertifikaten und sicheren Kommunikationsverbindungen. Mit über 2.200 Mitarbeitern auf der ganzen Welt und einem Netzwerk aus starken globalen Partnern betreut Entrust Datacard Kunden in weltweit 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.entrustdatacard.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190606005938/de/

Contacts:

Michelle Morgan-Nelsen

Entrust Datacard, Öffentlichkeitsarbeit

+1 952 988 1796

michelle.morgan-nelsen@entrustdatacard.com

Liz Harris

nCipher Security, Unternehmenskommunikation

+44 7973 903648

Liz.Harris@ncipher.com