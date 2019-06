Im urbanen Straßenverkehr sind rund 90 Prozent aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen. Demnach ist davon auszugehen, dass eine zunehmende Automatisierung von Fahrzeugen zu einer erheblichen Verringerung der Unfallzahlen führt. Eine zentrale Rolle nehmen bei dieser Annahme die eingesetzten Assistenzsysteme für das autonome Fahren (ADAS) ein. Der Entwicklung von robuster, fehler- und störungsfrei arbeitender ADAS-Technologie im Bereich des autonomen Fahrens kommt daher eine hohe Bedeutung zu, denn durch unzuverlässige Sensorsysteme können schnell neue Gefahrenquellen entstehen. Gerade der mittlere Entfernungsbereich ist sehr schwer zu erfassen, als Beispiel ist hier das Abbiegen eines Fahrradfahrers an einer Kreuzung zu nennen. Die dreidimensionale Umgebungserfassung spielt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle.

Dies gilt nicht nur für den Straßenverkehr, sondern insbesondere auch für die Bereiche Industrierobotik und Intralogistik. Bislang sind die industriellen Arbeitsbereiche, in denen stationäre Roboter zum Einsatz kommen, zum Beispiel durch Schutzgitter vom übrigen Produktionsbereich getrennt. Industrie 4.0 fordert jedoch kooperative und mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme und Gabelstapler sowie fest montierte Einheiten, die zu jeder Zeit und absolut zuverlässig in der Lage sind, mit dem Menschen sicher zu interagieren sowie Gefahren zu erkennen. Gleiches gilt für mobile Roboter in der Lagerlogistik. Diese kommunizieren bisher über Funknavigation untereinander und orientieren sich optisch anhand kooperativer ...

