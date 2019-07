Velodyne-Sensoren bieten branchenführende Reichweite und Auflösung für Idriverplus-Produkte für autonomes Fahren

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass Idriverplus, eines der ersten Unternehmen in China, das die Kommerzialisierung der fahrerlosen Technologie und die Massenproduktionsumsetzung gestartet hat, die bahnbrechenden Lidar-Sensoren von Velodyne in einer Reihe von Produkten für autonomes Fahren verwendet. Velodyne hat sich strategisch mit Idriverplus zusammengeschlossen, um Idriverplus bei seinen Bemühungen um die Massenproduktion von autonomen kommerziellen Fahrzeugen zu unterstützen, zu denen Straßenreinigungsfahrzeuge, Pkw und Logistikfahrzeuge gehören.

Lidar-Sensoren von Velodyne werden in allen selbstfahrenden Fahrzeugen von Idriverplus verwendet und liefern umfangreiche Computerwahrnehmungsdaten, die eine Objekt- und Freiraumerkennung in Echtzeit ermöglichen, die für eine sichere Navigation und einen zuverlässigen Betrieb erforderlich ist.

"Wir haben eine Vision für die Zukunft, dass autonomes Fahren nicht nur als Transportmittel dient, sondern auch eine Lebensnotwendigkeit darstellt", so Idriverplus-CEO Dr. Zhang Dezhao. "Lidar ist für die Entwicklung der autonomen Fahrtechnologie unerlässlich. Die Produkte von Velodyne Lidar haben im praktischen Einsatz eine bessere Performance und Stabilität und ihre Genauigkeit entspricht unseren hohen Anforderungen."

Das Straßenreinigungsfahrzeug von Idriverplus, genannt Viggo, ist eine unbemannte, rein elektrische Lösung zur intelligenten Reinigung von Straßen. Während des Reinigungsprozesses kann Viggo Hindernisse mit stabiler und zuverlässiger Performance automatisch erfassen und umgehen und Fahrzeuginformationen in Echtzeit überwachen. Mehr als 100 Einheiten werden in Universitäten, Fabriken, Parks, einem Freizeitpark und in städtischen Straßen verwendet, mit Einsätzen in Peking, Tianjin, Shanghai, Hebei, Zhejiang, Henan, Hunan und anderen Provinzen und Städten. Idriverplus unterhält ebenfalls strategische Kooperationspartnerschaften in Singapur, Dubai, Malaysia und anderen Regionen Asiens.

Idriverplus entwickelt zwei kommerzielle autonome Fahrzeuglösungen: ein Fahrzeug der SAE-Level-4-Klasse, das autonomes Fahren in geschlossenen Parks und einigen öffentlichen Straßen ermöglicht, und eine fortgeschrittene Fahrerassistenzsystemlösung (Advanced Driver Assistance System, ADAS) für automatisches Parken (Automated Valet Parking, AVP) und Autobahnnachverfolgung (Highway Follow-up, HWP). Das Produkt WOBIDA wendet selbstfahrende Technologie in der Logistikindustrie an und bietet ein sichereres und besseres Distributionserlebnis. Die fahrerlosen Fahrzeuge von Idriverplus haben eine Testlaufleistung von über 400.000 Kilometern erreicht und übertreffen damit andere inländische autonome Fahrzeughersteller bei weitem.

"Idriverplus ist wegweisend bei der Kommerzialisierung von fahrerloser Technologie in China", so Wei Weng, Geschäftsführer für APAC bei Velodyne Lidar. "Idriverplus-Produkte für autonomes Fahren zeigen, wie intelligente Lidarsensoren von Velodyne es Unternehmen ermöglichen, autonome Fahrzeuge bereits heute auf die Straße zu bringen. Sie verändern zahlreiche Dienstleistungssektoren, indem sie leistungsstarke autonome Antriebslösungen entwickeln."

