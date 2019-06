Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1265 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.Zum Schweizer Franken blieb zum Euro mit 1,1172 Franken weiter unter 1,12 Franken. Am Vortag war die Einheitswährung nach der EZB-Entscheidung zeitweise in die Nähe der Marke von 1,12 Franken vorgestossen, ...

