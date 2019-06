IRW-PRESS: Canada Cobalt Works: Global Energy Metals erhält Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Erwerb der Nutzungsrechte an Canada Cobalts Re-2OX-Technologie für sein Batteriemetallprojekt in Nevada

6. Juni 2019 - Canada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass Global Energy Metals Corp. (GEMC) die Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Erwerb von Canada Cobalts Re-2OX-Technologie zur beschleunigten Weiterentwicklung der Projekte Lovelock und Treasure Box erhalten hat.

Wichtigste Fakten

- Das Re-2OX-Verfahren überspringt den normalen Schmelzprozess, um ungewöhnlich hohe Gewinnungsraten für Kobalt, Nickel und Kupfer zu erzielen, und entfernt dabei gleichzeitig 99 % des Arsens; dies erhöht das Potenzial der Mine Lovelock, indem möglicherweise ein Kobaltsulfat in Batteriequalität hergestellt werden kann.

- Das hydrometallurgische Verfahren wird ein umfassenderes Explorations- und Bohrprogramm ergänzen, das die erneute Auswertung der historischen Daten sowie ein besseres Verständnis der Möglichkeit zur Erschließung des Potenzials der Projekte von GEMC in Nevada ermöglicht.

- GEMC erarbeitet derzeit die Pläne für die Explorations- und Bohrprogramme, um das Batteriemetallprojekt auszubauen.

- Die Projekte Lovelock und Treasure Box bieten eine einzigartige Möglichkeit für eine neue Batteriemetallentdeckung in Nevada, einem bewährten Bergbaugebiet, das beim Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute im Jahr 2018 als attraktivste Bergbauregion eingestuft wurde.

Die Transaktion

Die Einzelheiten der Transaktion sind in der Pressemeldung von GEMC vom 30. Mai 2019 beschrieben (https://www.globalenergymetals.com/investors/news-releases/global-e nergy-metals-acquires-right-to-use-hydrometallurgical-process-at-nev ada-battery-metals-projects-provides-update-on-the/). Gemäß der Transaktion hat sich GEMC verpflichtet, das Nutzungsrecht an der Re-2OX-Technologie des Unternehmens für einen Zeitraum von einem Jahr zu erwerben. Als Gegenleistung für die Nutzung der Technologie wird GEMC an Canada Cobalt einen Barbetrag von 50.000 Dollar zahlen und 2.000.000 Einheiten (Einheiten) von GEMC zum Preis von 0,075 Dollar pro Einheit (Wert von 150.000 Dollar) begeben.

Jede der Einheiten besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (zusammen die Warrants), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum der Warrants eine Stammaktie von GEMC zum Preis von 0,10 Dollar pro Aktie zu erwerben. Die Warrants unterliegen einer vorzeitigen Fälligkeitsklausel, wonach GEMC im Falle, dass das der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien von GEMC an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen jederzeit nach vier Monaten und einem Tag nach ihrer Ausgabe mindestens 0,20 Dollar pro Aktie beträgt, das Verfallsdatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum vorziehen kann, an dem GEMC Canada Cobalt im Einklang mit den Bedingungen der Warrants über den vorgezogenen Verfall benachrichtigt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Canada Cobalt, Mitglied der Professional Engineers Ontario und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt.

Über Canada Cobalt Works Inc.

Canada Cobalt konzentriert sich auf unmittelbare und längerfristige wertsteigernde Faktoren in seiner früher produzierenden Castle Mine und dem angrenzenden Liegenschaftspaket im historischen Silver-Cobalt-Bezirk im Norden von Ontario, Kanadas Kobalt-Kernland seit Beginn der Elektrofahrzeugrevolution. Canada Cobalt profitiert vom unterirdischen Zugang zu Castle, einem innovativen Bergeprogramm mit einem Plan zur Rückgewinnung von Silber, Gold und Kobalt, einer kürzlich installierten Pilotanlage zur Herstellung von Schwerkraftkonzentraten vor Ort, einem eigenen hydrometallurgischen Verfahren namens Re-2OX sowie dem spannenden Entdeckungspotenzial bei Castle East.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Frank J. Basa, P.Eng.

President & CEO

Tel. 1-819-797-4144

Wayne Cheveldayoff

Corporate Communications

waynecheveldayoff@gmail.com

1-416-710-2410

Canada Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

CanadaCobaltWorks.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46996

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46996&tr=1

