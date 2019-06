Der Krisenschutz Gold ist auf gutem Wege, den dritten Wochengewinn in Folge zu erzielen. Bislang beläuft sich das Plus zwei Prozent.Gespannt blicken die Akteure nun auf den für den Nachmittag angekündigten Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate bei 3,6 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 263.000 auf 185.000 gesunken sein. Die am Mittwoch gemeldeten Zahlen von ADP ...

