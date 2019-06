Disney befindet sich auf Expansionskurs: In den USA startete Disney seinen Streamingdienst Disney Plus bereits. Ab Herbst soll dieses Angebot auch in Deutschland verfügbar sein. Bislang liefen Star Wars, die Marvel-Reihe und andere Disney-Produktionen vorrangig bei den Konkurrenten.

Mit dem Start von Disney Plus war zu befürchten, dass die Streaming-Anbieter wie Netflix, Sky und Amazon diese Inhalte und die FOX-Produktionen verlieren könnten. Jedoch einigte sich Netflix in den USA auf einen Deal mit Disney, die Inhalte den Nutzern weiterhin, aber viel später anbieten zu können.

Auch an der Kinokasse klingelt es bei Disney. Nur vier Wochen nach dem Kinostart ist Avengers: Endgame der zweitbeste Film seit Bestandsaufnahme. Weltweit erzielte er bereits eine Einnahme von 2,63 Milliarden US-Dollar und wird nur von Avatar mit 2,79 Milliarden US-Dollar übertroffen.

Doch seit der Übernahme großer Teile von 21th Century Fox für 71,3 Milliarden US-Dollar gehört auch dieser Steifen nun zum ...

