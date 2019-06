Noch in diesem Quartal sollen 91.000 Autos ausgeliefert/verkauft werden, und jeder Mitarbeiter bekommt extra 1.200 $ Prämie dafür, wenn man dies schafft. Ambitiös aber ehrgeizig. Plus 5 % Tagesgewinn für Tesla muten wie ein Rettungsring im tiefen Wasser an, nachdem der Kurs bereits auf 172 $ gefallen war und gestern abend mit 205 $ aus dem Markt ging. Ist das nur eine Korrektur im Abwärtstrend? Oder ein neuer Ansatz im Aufwärtstrend? Das ist die Wette!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info