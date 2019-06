Medieninformation

CH-Rotkreuz, 07. Juni 2019

mobilezone meldet Zustimmung des Deutschen Bundeskartellamtes zur Übernahme der SH Telekommunikation Deutschland GmbH

Rotkreuz, 07. Juni 2019 - mobilezone hat vom Deutschen Bundeskartellamt die Zustimmung zur Akquisition der in Deutschland ansässigen SH Telekommunikation Deutschland GmbH, Köln ohne Auflage erhalten. Die Vollzugshandlungen werden in den nächsten Tagen abgeschlossen.

Die SH Telekommunikation Deutschland GmbH vermarktet als unabhängiger Online-Anbieter vertragsgebundene Mobilfunkangebote. Mit der Übernahme festigt und stärkt mobilezone die Präsenz in Deutschland und insbesondere die Kompetenz im E-Commerce mit der Online Plattform www.sparhandy.de (http://www.sparhandy.de/). Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Umsatz von EUR 517 Mio. mit einem normalisierten EBIT von EUR 10.1 Mio. erzielt. SH beschäftigt 250 Mitarbeiter.

Unternehmensporträt mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 930 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Wien (A), Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an 73 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Unternehmensporträt SH Telekommunikation Deutschland GmbH (SH)

Die SH Telekommunikation Deutschland GmbH gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Telekommunikation. Seit der Gründung im Jahr 2000 führt der Gründer Wilke Stroman das Unternehmen. Seit 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich (50.1%) zur ElectronicPartner Gruppe zu der auch die Grossmarktkette MEDIMAX gehört und hat 2018 über EUR 500 Mio. Umsatz erwirtschaftet. Bei den Endkunden ist das Unternehmen vor allem mit seinem TÜV-Süd zertifizierten Endkunden-Portal sparhandy.de bekannt. Darüber hinaus verantwortet das Unternehmen mit seinem indirekten Distributionsgeschäft den Einkauf, Vertrieb und die Logistik für die Eigenmarke Sparhandy sowie die Partner von ElectronicPartner und die eigenen Handels-Partner. In ganz Deutschland betreut SH mehr als 1'500 angebundene Händler und profitiert dabei von langfristigen, strategischen Partnerschaften mit namhaften Partnern wie Samsung, Huawei oder Vodafone. Weitere Informationen unter www.sh.de (http://www.sh.de/).