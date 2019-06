flatex Morning-news EUR/USD: Der EZB-Zinsentscheid brachte am Donnerstag zumindest ...

Der EZB-Zinsentscheid brachte am Donnerstag zumindest keine Zinsänderung. Der Leitzins bleibt bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Einlagensatz verbleibt bei einem Minus von 0,40 Prozent. Allerdings wird der Leitzins nun mindestens bis zum 1. Halbjahr 2020 unverändert belassen. Als leicht positiv zu werten: Die EZB hob die BIP-Projektion für die Eurozone in 2019 von 1,1 Prozent auf 1,2 Prozent an. Für die Jahre 2020 und 2021 geht die EZB hingegen nur noch von einem Wachstum von 1,4 und 1,4 Prozent, anstatt der zuvor prognostizierten 1,6 und 1,5 Prozent Wachstum für die Eurozone aus.

Rund um die EZB-Entscheidung kam Bewegung auf. Tags zuvor notierte der EUR/USD-Kurs bei 1,1307 auf einem Verlaufshoch und fiel dann am EZB-Tag auf ein Zwischentief von 1,1201 zurück. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände könnten bei 1,1307, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1332/1,1347 und 1,1372 in Betracht zu ziehen sein. Die Unterstützungen wären bei 1,1266/1,1241/1,1226 und 1,1201 auszumachen.

