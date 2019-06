Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Wohnen von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 39 Euro gesenkt. Das Risiko sei wieder gestiegen, dass sich die Politik in den deutschen Wohnungsmarkt einmische, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf eine mögliche Mietpreisbremse in Berlin für fünf Jahre. Sollte dies geschehen, sähe das Ertragsprofil der Deutsche Wohnen völlig anders aus. Die Aktie wäre dann anfällig für eine deutliche Korrektur. Der Experte senkte angesichts dieser Unsicherheit seine Schätzungen für den Substanzwert für 2019 und 2020 um zehn beziehungsweise zwölf Prozent./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

